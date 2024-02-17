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13:32, 17 февраля 2024Россия

ВСУ обстреляли Курскую область

Губернатор Старовойт: Глушковский район обстрелян со стороны Украины

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Село Кульбаки Глушковского района было обстреляно со стороны Украины. Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате обстрела ВСУ никто не пострадал. Была повреждена газовая труба, к ее восстановлению приступят аварийные бригады, как только это будет безопасно.

Кроме того, по словам Старовойта, были повреждены два административных здания и одно домовладение. «Подомовой обход продолжается. Собственникам окажем помощь в восстановлении имущества», — пообещал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Курской области опять сработала система противовоздушной обороны. По словам губернатора региона, минувшая ночь для местных жителей была бессонной и беспокойной.

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      Алина Черненко
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