Женщина подожгла банк из-за нехватки денег

Во Франции женщина подожгла здание банка из-за нехватки денег на счете

Жительница Франции подожгла отделение банка Societe Generale в городе Нантер, после того как выяснила, что у нее не хватает денег на счете. Об этом сообщает портал Actu17.

По данным издания, француженка попыталась снять наличные со своего счета, однако служащий банка не мог выдать ей нужную сумму и был вынужден отказать. Тогда женщина достала бутылку с зажигательной смесью, подпалила ее и бросила внутрь помещения.

Когда огонь распространился по помещению, посетители в панике выбежали из банка, однако преступница даже не пыталась скрыться от полиции — она принялась позировать на фоне горящего здания.

После ареста у нее заподозрили наличие психического расстройства.

Ранее сообщалось, что россиянин решил сжечь машину любовника жены и ошибся.

