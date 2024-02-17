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17:12, 17 февраля 2024Мир

Женщина подожгла банк из-за нехватки денег

Во Франции женщина подожгла здание банка из-за нехватки денег на счете

Фото: Jose Hernandex Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Жительница Франции подожгла отделение банка Societe Generale в городе Нантер, после того как выяснила, что у нее не хватает денег на счете. Об этом сообщает портал Actu17.

По данным издания, француженка попыталась снять наличные со своего счета, однако служащий банка не мог выдать ей нужную сумму и был вынужден отказать. Тогда женщина достала бутылку с зажигательной смесью, подпалила ее и бросила внутрь помещения.

Когда огонь распространился по помещению, посетители в панике выбежали из банка, однако преступница даже не пыталась скрыться от полиции — она принялась позировать на фоне горящего здания.

После ареста у нее заподозрили наличие психического расстройства.

Ранее сообщалось, что россиянин решил сжечь машину любовника жены и ошибся.

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      Марк Леонов
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