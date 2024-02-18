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22:36, 18 февраля 2024Россия

В Госдуме призвали Байдена согласиться на интервью Киселеву

В Госдуме призвали Байдена не медлить с ответом на интервью Киселеву
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas / Global Look Press

Президенту США Джо Байдену следует не медлить и согласиться на интервью с генеральным директором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

По его словам, решение американского лидера станет «тестом на демократию для всей политической системы США». «Призываю президента США не медлить с ответом российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться на интервью», — обратился он к Вашингтону.

По мнению депутата, своим согласием Байден покажет всему миру, что является самостоятельным политиком, а не марионеткой.

Ранее стало известно, что Киселев попросил Белый дом об интервью с президентом США Джо Байденом.

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      Марина Совина
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