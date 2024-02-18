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13:28, 18 февраля 2024Интернет и СМИ

Дмитрий Киселев попросил об интервью с Байденом

Киселев направил запрос на интервью с Байденом для продолжения диалога с США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев попросил Белый дом об интервью с президентом США Джо Байденом. Копию обращения публикует РИА Новости.

По словам Киселева, России и США не хватает диалога, и российский лидер Владимир Путин подал пример, согласившись на интервью для американского зрителя.

«Мы были бы признательны за возможность услышать от президента Байдена его видение того, как стабилизировать международную ситуацию, восстановить доверия и возобновить отношения между США и Россией», — говорится в письме.

Отмечается, что агентство готово перевести интервью с Байденом на иностранные языки и распространить на платформах медиагруппы.

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Оно было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в X. За несколько часов запись с видео набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в социальных сетях.

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