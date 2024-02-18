Боррель назвал ключ к победе в конфликте на Украине

Боррель: победу в конфликте на Украине определят дроны и искусственный интеллект

Победу в конфликте на Украине определят не традиционные методы ведения войны, а повсеместное использование дронов и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, назвав ИИ ключом к победе. сообщает ТАСС.

«Технологии определяют с невероятной скоростью результат войны. Я был в Киеве несколько дней назад, я посещал завод по производству беспилотников, и я уверен, что будущее этой войны будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя», — поделился мнением глава дипломатической службы ЕС.

Ранее Боррель призвал наращивать помощь Киева и отметил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев. «Мы не можем больше говорить, "давайте подождем европейских выборов", или "мы хотим знать больше подробностей". Мы должны стать быстрее, решительнее, мы живем в военной ситуации», — сказал он.

