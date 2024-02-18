Глава евродипломатии заявил о решении ситуации на Украине в течение трех месяцев

Боррель: ситуация на Украине будет решена в течение трех месяцев

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал наращивать помощь Киеву и отметил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет ТАСС.

Боррель считает, что ситуация на Украине будет решена на поле боя в течение трех месяцев, поэтому он призвал участников конференции быстрее принимать решения и активнее помогать Киеву. «Мы не можем больше говорить, "давайте подождем европейских выборов", или "мы хотим знать больше подробностей". Мы должны стать быстрее, решительнее, мы живем в военной ситуации», — сказал он.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала о 13-м пакете санкций против России. По ее словам, он направлен на то, чтобы остановить обход санкций Москвой с помощью третьих стран.