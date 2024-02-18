Британия пообещала России новые санкции из-за смерти Навального

Кэмерон: Лондон рассмотрит возможность новых санкций из-за смерти Навального

Лондон рассмотрит возможность введения новых индивидуальных санкций Великобритании против России в связи со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом в эфире телеканала Sky News заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

«Мы выясним, есть ли отдельные люди, которые ответственны за [смерть Навального], и существуют ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем принять. Мы не объявляем о них заранее, поэтому я не могу сказать больше. Однако это то, чем мы сейчас будем заниматься», — пообещал министр.

Ранее МИД Великобритании возложил ответственность за смерть Алексея Навального на российские власти. Советник-посланник посольства РФ в Лондоне был вызван в британский МИД в связи со смертью Алексея Навального в колонии. В ходе встречи представители британской стороны «озвучили ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации», связанных с причинами смерти Навального, а также обвинили руководство Российской Федерации в произошедшем.