Десятки человек застряли на отколовшейся льдине у берегов Сахалина

МЧС: около 50 человек застряли на отколовшейся льдине у берегов Сахалина

Около 50 человек застряли на отколовшейся льдине у берегов Сахалинской области. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, 21 рыбак спасен. Запланирован вылет вертолета Ми-8.

Сначала на льдине оказалось только 14 человек. Инцидент произошел в районе села Стародубское. К месту происшествия выдвинулись трое спасателей с лодкой и снегоходом, двое сотрудников ГИМС Долинского района на снегоходе и пятеро спасателей поисково-спасательного отряда (ПСО) им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Ранее на Сахалине 26 рыбаков-любителей оказались на отколовшейся льдине в четырех километрах от берега.