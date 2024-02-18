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05:53, 18 февраля 2024Россия

Десятки человек застряли на отколовшейся льдине у берегов Сахалина

МЧС: около 50 человек застряли на отколовшейся льдине у берегов Сахалина

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

Около 50 человек застряли на отколовшейся льдине у берегов Сахалинской области. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, 21 рыбак спасен. Запланирован вылет вертолета Ми-8.

Сначала на льдине оказалось только 14 человек. Инцидент произошел в районе села Стародубское. К месту происшествия выдвинулись трое спасателей с лодкой и снегоходом, двое сотрудников ГИМС Долинского района на снегоходе и пятеро спасателей поисково-спасательного отряда (ПСО) им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Ранее на Сахалине 26 рыбаков-любителей оказались на отколовшейся льдине в четырех километрах от берега.

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      Юлия Мискевич
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