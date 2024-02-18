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02:39, 18 февраля 2024Россия

Льдина с 14 рыбаками оторвалась в российском регионе

МЧС: на Сахалине 14 рыбаков на оторванной льдине оказались в открытом море

14 рыбаков оказались в открытом море на оторванной льдине в Сахалинской области, готовится спасательная операция. Об этом сообщает МЧС России по региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе села Стародубское. К месту происшествия выдвинулись трое спасателей с лодкой и снегоходом, двое сотрудников ГИМС Долинского района на снегоходе и пятеро спасателей поисково-спасательного отряда (ПСО) им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области на грузовом автомобиле с аэролодкой и моторной лодкой.

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      Марина Совина
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