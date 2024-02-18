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21:53, 18 февраля 2024Мир

Каллас высказалась о требованиях РФ по замороженным на Западе активам

Каллас признала законными требования России по замороженным на Западе активам
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yves Herman / Reuters

Россия имеет законные требования по отношению к своим замороженным на Западе активам, а поэтому для их передачи Украине необходимо найти решение этой проблемы. Об этом заявила объявленная РФ в розыск премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Die Welt.

Она ответила на вопрос о возможных новых ограничениях против РФ. Как уточнила политик, теперь у Запада есть замороженные российские активы. «Таким образом, Россия имеет легитимные требования по отношению к нам», — признала она.

Каллас считает, что необходимо «подумать о нетрадиционных решениях» при принятии новых органичительных мер против Москвы. «Есть вещь, которой боится Россия, и это использование активов, которые мы сейчас заморозили», — высказалась она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет преследовать всех, кто решил использовать ее замороженные активы, так как считает эти шаги посягательством на ее собственность и незаконными действиями.

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      Марина Совина
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