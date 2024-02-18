Кандидат в президенты США предостерегла от возможного конфликта с Россией

Кандидат в президенты США Хейли предостерегла от возможного конфликта с Россией

После поражения Украины между Штатами и Россией может начаться военный конфликт. Об этом в интервью телеканалу ABC заявила кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли.

Такой вывод она сделала на основе якобы имеющихся «агрессивных планов» у России в отношении Польши и прибалтийских стран. По словам Хейли, если это произойдет, страны НАТО втянут США в войну, потому необходимо помочь Украине победить — дать то, что ей нужно.

Ранее канцлера Германии раскритиковали за нежелание отправлять ракеты на Украину.

