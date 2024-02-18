Маск признал ложь в США по поводу Украины

Илон Маск согласился с тем, что в США лгут о ситуации на Украине

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с тем, что в Соединенных Штатах распространяют недостоверную информацию о конфликте на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск прокомментировал публикацию американского бизнесмена Дэвида Сакса, который считает, что украинский конфликт основан на лжи. По его словам, американцам врут, когда говорят, что Киев выигрывает. Также он не согласился с мнением, что украинский конфликт делает НАТО сильнее. Он считает, что ситуация на Украине истощает альянс.

«Нам говорят, что нет никакой возможности заключить мир, хотя на самом деле мы отвергли многочисленные возможности урегулировать [ситуацию] путем переговоров», — написал Сакс. Маск согласился с мнением предпринимателя. «Точно», — написал он в комментариях.

Ранее Маск заявил американским сенаторам-республиканцам, что президент России Владимир Путин «ни в коем случае» не проиграет в конфликте на Украине. В ходе дискуссии на форуме X Spaces, части платформы соцсети Х, сенатор Рон Джонсон отметил, что все, кто верит в победу Украины, «живут в мире фантазий». Маск поддержал его и выступил против военной поддержки Украины.