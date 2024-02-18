Медведев картинкой прокомментировал новости об Украине

Медведев прокомментировал картинкой соглашение между Францией и Украиной

Двустороннее соглашение о гарантиях безопасности между Францией и Украиной является «романом стоимостью три миллиарда евро». Так договоренности двух стран в социальной сети X прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев опубликовал картинку, на которой изображены свинья, окрашенная в цвета украинского флага, петух, а также документ о гарантиях безопасности. «Франция не смогла устоять перед своим новым партнером: амикшон (с французского ami «друг» и cochon — «свинья» — прим. «Ленты.ру») получил новые гарантии любви. Однако вряд ли этот роман оценят французские фермеры и другие жертвы Макрона. Тем более, что эта любовь стоит три миллиарда евро», — иронично подписал изображение он.

Днем ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон решил выделить три миллиарда евро помощи Украине, не подумав о дефиците и долгах в стране.