Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:05, 18 февраля 2024Мир

МИД Египта назвал ХАМАС виновником раскола Палестины

Глава МИД Египта Шукри высказался о расколе ХАМАС и палестинской администрации

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

У палестинской группировки ХАМАС нет связей с официально признанными палестинскими властями, заявил министр иностранных дел (МИД) Египта Самех Шукри на Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит CNN Arabic.

«Я думаю, это абсолютно верно, что ХАМАС находится за пределами палестинского консенсуса и [не имеет поддержки] Палестинской автономии», — высказался глава МИД Египта. Шукри добавил, что ХАМАС не признает Израиль, не идет на переговоры и не отказывается от поддержки насилия.

Помимо этого, министр назвал ХАМАС виновником раскола Палестины, который произошел после того, как группировка стала главной силой в секторе Газа в 2007 году, на два лагеря — их самих и тех, кто выступает за мирное урегулирование конфликта, например Организация освобождения Палестины, управляющая Западным берегом реки Иордан. Он также рассказал, что у него вызывает вопросы то, как ХАМАС смогло прийти к власти и откуда шло финансирование движения. «Это второстепенный вопрос, но его следует решить», — заключил Шукри.

Ранее в этот же день стало известно, что Израиль принял декларацию, которая отвергает одностороннее признание Палестины.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о судьбе брошенной ВСУ военнослужащей. Ее спасали российские бойцы

      Появились новые кадры бегства ВСУ из Авдеевки

      Депутаты Европарламента призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля

      США начали готовить ответ России из-за якобы размещенной ядерной бомбы в космосе

      В посольстве России рассказали о ситуации на Шри-Ланке после инцидента в отеле

      МИД Египта назвал ХАМАС виновником раскола Палестины

      Кандидат в президенты США предостерегла от возможного конфликта с Россией

      Ефремову помогают заручиться поддержкой вдовы для освобождения по УДО

      Полковник назвал ключевое для России направление после взятия Авдеевки

      В Херсоне прогремели взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше