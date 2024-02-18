МИД Египта назвал ХАМАС виновником раскола Палестины

Глава МИД Египта Шукри высказался о расколе ХАМАС и палестинской администрации

У палестинской группировки ХАМАС нет связей с официально признанными палестинскими властями, заявил министр иностранных дел (МИД) Египта Самех Шукри на Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит CNN Arabic.

«Я думаю, это абсолютно верно, что ХАМАС находится за пределами палестинского консенсуса и [не имеет поддержки] Палестинской автономии», — высказался глава МИД Египта. Шукри добавил, что ХАМАС не признает Израиль, не идет на переговоры и не отказывается от поддержки насилия.

Помимо этого, министр назвал ХАМАС виновником раскола Палестины, который произошел после того, как группировка стала главной силой в секторе Газа в 2007 году, на два лагеря — их самих и тех, кто выступает за мирное урегулирование конфликта, например Организация освобождения Палестины, управляющая Западным берегом реки Иордан. Он также рассказал, что у него вызывает вопросы то, как ХАМАС смогло прийти к власти и откуда шло финансирование движения. «Это второстепенный вопрос, но его следует решить», — заключил Шукри.

Ранее в этот же день стало известно, что Израиль принял декларацию, которая отвергает одностороннее признание Палестины.