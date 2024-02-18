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16:41, 18 февраля 2024Мир

Израиль отверг одностороннее признание Палестины

Израиль принял декларацию, отвергающую одностороннее признание Палестины

Фото: Amir Cohen / Reuters

Кабинет министров Израиля принял декларацию, отвергающую давление международного сообщества и возможность признания Палестинского государства в одностороннем порядке. Об этом сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что в тексте декларации Израиль отверг «международный диктат» относительно урегулирования вопроса с палестинцами. «Урегулирование, если оно будет достигнуто, произойдет только путем прямых переговоров между сторонами, без каких-либо предварительных условий», — говорится в тексте документа.

Кроме того, отмечается, что Израиль продолжает выступать против одностороннего признания палестинского государства. Как сообщает The Times of Israel, декларация была принята после публикации в газете Washington Post, где говорилось, что США и несколько арабских партнеров готовят план мирного соглашения между Израилем и палестинцами, который будет включать «твердые сроки» создания палестинского государства.

Ранее, 16 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором отверг международное давление по палестинскому вопросу. По его словам, одностороннее признание Палестины невозможно после атаки движения ХАМАС 7 октября.

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      Екатерина Улитина
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