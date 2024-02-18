Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:23, 18 февраля 2024Россия

Минобороны показало кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки

МО РФ показало кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки под непрерывным огнем

Министерство обороны России показало кадры беспорядочного бегства подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки. Украинские бойцы передвигались по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российских войск. Соответствующее видео оборонное ведомство предоставило журналистам.

По данным Минобороны, лишь отдельным разрозненным формированиям удалось покинуть населенный пункт. Уточняется, что украинские военнослужащие бросали технику и вооружение.

Также в ведомстве сообщили, что приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении города был выпущен спустя сутки после этого.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение ВСУ оставить Авдеевку риском попасть в окружение. Он также заявил, что Украину ограничивает лишь дальность и достаточность средств поражения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нечем было отстреливаться». Российский офицер дважды вызвал на себя огонь «Градов» и спас бойцов из окружения

      Патриарх Кирилл высказался о главном грехе людей во власти

      Названа предварительная причина сбоя в работе Telegram

      Названы сроки поставки истребителей Украине

      Фитнес-эксперт объяснила влияние режима сна на результаты тренировок

      Боррель назвал ключ к победе в конфликте на Украине

      Обвиняемая по делу о фейках педиатр потребовала восстановления на работе

      Франция передаст Украине новейшие дроны-камикадзе

      Два пьяных пассажира поссорились и устроили дебош на борту рейса в Екатеринбург

      Против хозяйки российского тату-салона возбудили дело после жалоб активистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше