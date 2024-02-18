Минобороны показало кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки

МО РФ показало кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки под непрерывным огнем

Министерство обороны России показало кадры беспорядочного бегства подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки. Украинские бойцы передвигались по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российских войск. Соответствующее видео оборонное ведомство предоставило журналистам.

По данным Минобороны, лишь отдельным разрозненным формированиям удалось покинуть населенный пункт. Уточняется, что украинские военнослужащие бросали технику и вооружение.

Также в ведомстве сообщили, что приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении города был выпущен спустя сутки после этого.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение ВСУ оставить Авдеевку риском попасть в окружение. Он также заявил, что Украину ограничивает лишь дальность и достаточность средств поражения.