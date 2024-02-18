«Мы должны стать быстрее и решительнее». Боррель заявил, что ситуация на Украине решится за три месяца

Боррель заявил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине решится в течение трех месяцев. По его словам, союзники должны наращивать помощь Киеву. Он также отметил, что победу в конфликте на Украине определят не традиционные методы ведения войны, а повсеместное использование дронов и искусственного интеллекта.

Боррель призвал союзников быстрее принимать решения

Глава евродипломатии заявил, что ситуация с конфликтом на Украине может решиться в течение трех месяцев.

«Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто "давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД". Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя», — сказал он в ходе Мюнхенской конференции.

Фото: Reuters

Он также заявил, что европейские страны колебались в вопросах поставок новых типов вооружения Киеву. По словам Борреля, если бы Евросоюз действовал решительнее, то ситуация в зоне боевых действий развивалась бы иначе.

По мнению Борреля, победу в конфликте на Украине определят не традиционные методы ведения войны, а повсеместное использование дронов и искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Я был в Киеве несколько дней назад, я посещал завод по производству беспилотников, и я уверен, что будущее этой войны будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя», — сказал он.

В России допустили, что конфликт действительно может решиться за три месяца

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что украинский конфликт может разрешиться в течение трех месяцев без помощи Запада.

«Да, действительно, оборона украинской армии сыпется. Нехватка боеприпасов и, самое главное, нехватка мотивированных и стойких резервов, которые могли бы заменить тех, которые уничтожены, которые сдаются в плен», — сказал он.

По мнению Матвийчука, западные страны лукавят, когда говорят о ситуации на Украине.