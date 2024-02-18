На Сахалине 75 рыбаков спасли с отколовшейся льдины

Сотрудники МЧС спасли с отколовшейся на Сахалине льдины 75 рыбаков

На Сахалине сотрудники МЧС спасли с отколовшейся льдины в Охотском море 75 рыбаков, еще несколько человек остаются на льдине в километре от берега. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В километре от берега, предварительно, оказались более 80 рыбаков. Любителей рыбалки спасают на лодках», — говорится в сообщении.

Сначала на льдине оказалось только 14 человек. Инцидент произошел в районе села Стародубское. К месту происшествия выдвинулись трое спасателей с лодкой и снегоходом, двое сотрудников ГИМС Долинского района на снегоходе и пятеро спасателей поисково-спасательного отряда (ПСО) им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области.