На Украине отметили неспособность Европы помогать Киеву в достаточном объеме

Вице-премьер Украины Стефанишина: Европа не может помогать Киеву так же, как США

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что европейские страны не способны оказывать Киеву такой же большой объем военной помощи, как США, отметив, что их финансирования будет недостаточно, сообщает издание «Укринформ».

«В том объеме, в котором мы говорим о военной помощи, США не способны предложить какой-либо план Б, кроме обеспечения финансирования», — заявила она.

По словам политика, ни Киев, ни Европа не успели «перегруппироваться» и решить, как дальше предоставлять помощь Украине в необходимом объеме. Она добавила, что многие виды вооружений, которые должны были передать ВСУ, были запланированы именно в качестве помощи со стороны Вашингтона.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил о росте недоверия военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) к новому главнокомандующему Александру Сырскому после сдачи Авдеевки.