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21:19, 18 февраля 2024Мир

В США заявили о росте недоверия военных к новому главкому ВСУ

Подполковник Дэвис: военные ВСУ не доверяют Сырскому после сдачи Авдеевки

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала заявил о росте недоверия военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) к новому главнокомандующему Александру Сырскому после сдачи Авдеевки.

По его словам, в рядах украинских бойцов происходят политические внутренние разногласия после ухода популярного главкома Валерия Залужного, а его преемник, которому не хотят доверять, обещал удержать город и в итоге не сделал этого.

«Украинская сторона сейчас расшатана. Вы видите, что их уверенность пошатнулась», — подчеркнул Дэвис.

Он добавил, что для ВСУ сложилась крайне сложная ситуация в тактическом и оперативном плане, в то время как у российских военных есть боеприпасы, дроны, авиация, системы противовоздушной обороны, необходимые для дальнейшего ведения боевых действий.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».

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      Марина Совина
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