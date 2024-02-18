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03:49, 18 февраля 2024Бывший СССР

На Украине предложили мобилизовать заключенных и выдать им лопаты

Минюст Украины: не менее 50 тыс. украинцев с судимостью нужно отправить на фронт

Фото: Reuters

Украинцы с судимостью, а также отбывающие наказание должны быть немедленно мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Рада».

Также чиновник отметил, что если власти Украины опасаются выдавать им оружие, то в этом случае можно предоставить хотя бы лопаты для вооруженной борьбы на линии соприкосновения.

Малюська указал, что в ВСУ можно без проблем мобилизовать около 50 тысяч украинских мужчин с судимостью.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что для мобилизации 400-500 тысяч военнослужащих украинским властям потребуется 720 миллиардов гривен (около 19 миллиардов долларов).

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      Юлия Мискевич
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