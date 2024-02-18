На Украине заявили о катастрофическом дефиците рабочей силы

Депутат Рады Наталуха: на Украине катастрофически не хватает рабочей силы

На Украине дефицит рабочей силы достиг катастрофического уровня. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха в интервью агентству «Укринформ».

По словам Наталухи, такого дефицита кадров на Украине никогда не было. По его словам, программа переквалификации не работает — слишком много людей уехало из страны, ушло на фронт и находится в больницах на реабилитации.

Депутат также заявил, что не понимает людей, которые «просто сидят» на социальных выплатах для безработных, и назвал такое поведение неответственным.

Ранее на Украине пожаловались на нехватку энергетиков. Отмечалось, что похожая ситуация наблюдается во всех прифронтовых регионах республики.