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11:22, 18 февраля 2024Бывший СССР

На Западе заявили о потрясении от сдачи Авдеевки украинскими военными

Журналист Репке заявил, что потрясен сдачей укреплений ВСУ в Авдеевке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Авдеевский коксохимзавод, бывший главной составляющей укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке, не смог помешать наступлению российских военных, поэтому в конечном итоге украинская армия покинула этот населенный пункт. О собственном потрясении скоростью наступления армии России заявил немецкий журналист и военный обозреватель Bild Юлиан Репке в социальной сети X (бывший Twitter).

Репке заявил, что потрясен сдачей завода, который является самой укрепленной позицией в этом районе. «Учитывая, что [украинские военные] планировали "вывести части из города и перейти к обороне на более выгодных позициях", вы видите мое легкое потрясение», — говорится в сообщении.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о полном взятии под контроль города Авдеевка в Донецкой народной республики. По его словам, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Под непрерывным огневым воздействием российских войск покинуть населенный пункт удалось лишь отдельным разрозненным формированиям ВСУ, для этого им пришлось бросить вооружение и военную технику.

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      Алевтина Запольская
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