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22:37, 18 февраля 2024Мир

В США призвали исключать из НАТО страны с недостаточным бюджетом на оборону

Сенатор Грэм призвал исключать из НАТО страны с оборонным бюджетом ниже 2% ВВП

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил исключать из НАТО те страны, чей оборонный бюджет не соответствует обязательству для стран-членов альянса в два процента от размера ВВП. С такой инициативой он выступил в беседе с телеканалом CBS News.

Грэм подчеркнул, что расходы на оборону в размере двух процентов от объема национальной экономики являются необходимыми для каждого участника НАТО. Однако 19 из 31 стран-членов альянса не выполняют это требование.

«Я хочу, чтобы была система, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают», — призвал он.

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      Марина Совина
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