Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 18 февраля 2024Россия

Назван переломный момент в судьбе Крыма

Аксенов: прощание с павшими на майдане бойцами стало переломным моментом

Фото: Unsplash

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал прощание с павшими на майдане в Киеве в 2014 году бойцами подразделения милиции «Беркут» и внутренних войск переломным моментом в судьбе полуострова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что церемония прощания с павшими проходила 22 февраля 2014 года в Симферополе.

«Сотни людей несли свечи и цветы. Это был во многом переломный момент. Крымчане окончательно убедились, что власти и закона на Украине нет, да и самой страны уже нет. И что защитить свою землю и свои семьи от войны и большой крови можем только мы сами и только вместе с Россией», — написал чиновник.

В январе стало известно, что на Украине предъявлены новые обвинения экс-офицерам подразделения милиции специального назначения «Беркут».

В ноябре сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сообщил, что жители Крыма в подавляющем большинстве резко негативно отнеслись к Майдану.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о возможности запустить «Северный поток» за одну неделю

      Филипп Киркоров сделал заявление об известном российском шоу

      Назван переломный момент в судьбе Крыма

      Россиянам раскрыли причину тяги к азартным играм и финансовым пирамидам

      Военный ВСУ пожаловался на запоздалое решение об уходе из Авдеевки

      Песков раскрыл детали доклада Путину о взятии Авдеевки

      В Шри-Ланке начали проверку после домогательств сотрудника отеля к россиянкам

      Приехавшего к проститутке россиянина избили и ограбили мужчины в масках

      На Украине предложили выдавать солдатам лопаты вместо оружия

      В Петербурге игла от швейной машинки воткнулась в глаз школьницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше