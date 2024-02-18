Назван переломный момент в судьбе Крыма

Аксенов: прощание с павшими на майдане бойцами стало переломным моментом

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал прощание с павшими на майдане в Киеве в 2014 году бойцами подразделения милиции «Беркут» и внутренних войск переломным моментом в судьбе полуострова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что церемония прощания с павшими проходила 22 февраля 2014 года в Симферополе.

«Сотни людей несли свечи и цветы. Это был во многом переломный момент. Крымчане окончательно убедились, что власти и закона на Украине нет, да и самой страны уже нет. И что защитить свою землю и свои семьи от войны и большой крови можем только мы сами и только вместе с Россией», — написал чиновник.

В январе стало известно, что на Украине предъявлены новые обвинения экс-офицерам подразделения милиции специального назначения «Беркут».

В ноябре сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сообщил, что жители Крыма в подавляющем большинстве резко негативно отнеслись к Майдану.