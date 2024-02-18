Названо условие для отказа Кикиной в звании Героя России

Историк космонавтики: Федяеву и Кикиной могут не дать звание Героя России

Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, слетавшие на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, могут не получить звание Героя России. Об этом заявил историк космонавтики Александр Железняков в беседе с РИА Новости.

«Я думаю, что какие-то награды они получат, но героя России — это маловероятно», — подчеркнул Железняков.

По его словам, это связано с тем, что полеты на американских кораблях у нас котируются несколько иначе, чем полеты на наших «Союзах».

На данный момент единственной женщиной в российском отряде космонавтов является Анна Кикина. На американском корабле Crew Dragon она совершила полет на Международную космическую станцию (МКС), который проходил с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Кикина также стала первым российским космонавтом, совершившим полет на корабле Crew Dragon.