Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной вернулся на Землю с МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно вернулся на Землю, приводнившись в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида. Об этом сообщает НАСА.

На корабле с Международной космической станции (МКС) прибыли россиянка Анна Кикина, астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Crew Dragon пристыковался к МКС 3 марта. На нем на станцию прилетели космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

В феврале генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что аварийный «Союз МС-22» вернется на Землю в конце марта.

В том же месяце «Роскосмос» впервые показал фотографии «Союза МС-22» с повреждением, полученным из-за столкновения с метеороидом. Снимки демонстрируют нарушение внешней обшивки корабля.

Утечка в системе терморегулирования пилотируемого корабля была зафиксирована 15 декабря.