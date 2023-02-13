«Роскосмос» впервые показал повреждение корабля «Союз МС-22»

«Роскосмос» впервые показал повреждение обшивки корабля «Союз МС-22» из-за метеорита

Госкорпорация «Роскосмос» впервые показала фотографии пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-22» с повреждением, полученным из-за столкновения с метеороидом. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале.

Снимки демонстрируют нарушение внешней обшивки «Союза МС-22» и отверстие в ней. В госкорпорации уточнили, что наличие данного отверстия доказывает внешнее повреждение корабля.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российским специалистам при помощи их американских коллег удалось получить снимки, на которых можно четко увидеть нарушение внешней обшивки корабля «Союз МС-22». «Наличие этого отверстия дает основания полагать, что именно причина внешнего воздействия привела к нарушению системы терморегулирования», — объяснил Борисов.