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18:52, 13 февраля 2023Наука и техника

В «Роскосмосе» объяснили появление отверстия в «Союзе МС-22»

Глава «Роскосмоса» Борисов: фото «Союза МС-22» показали отверстие от внешнего воздействия

Кадр: NASA

Фотографии пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-22» точно показали отверстие, появившееся в результате внешнего воздействия. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

По его словам, российским специалистам при помощи их американских коллег удалось получить снимки, на которых можно четко увидеть нарушение внешней обшивки корабля.

«Наличие этого отверстия дает основания полагать, что именно причина внешнего воздействия привела к нарушению системы терморегулирования», — объяснил Борисов.

15 декабря 2022 года в системе терморегулирования на «Союзе МС-22» произошла утечка. В результате выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС был отменен. Отмечалось, что источником утечки могло быть заводское отверстие.

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Варвара Кошечкина
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