Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:54, 20 декабря 2022Наука и техника

В НАСА и «Роскосмосе» допустили утечку на «Союзе» через заводское отверстие

НАСА: утечка на «Союзе МС-22» могла произойти через заводское отверстие

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Утечка в системе терморегулирования пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-22» могла произойти по одной из двух причин. Об этом со ссылкой на «Роскосмос» сообщает НАСА.

В американском космическом ведомстве напомнили, что 18 декабря канадским манипулятором Canadarm-2 был проведен осмотр внешней поверхности «Союз МС-22» в районе предполагаемого места утечки, и допустили, что ее источником могло быть заводское отверстие.

«Было замечено небольшое отверстие, и поверхность радиатора вокруг отверстия изменила цвет. "Роскосмос" оценивает изображения, чтобы определить, могло ли это отверстие образоваться из-за обломков микрометеоритов, или это одно из заводских отверстий радиатора», — пишет НАСА.

Утечка в системе терморегулирования на «Союз МС-22» была зафиксирована 15 декабря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин назвал бессмысленным затягивание украинского конфликта
Футболист сборной России описал эмоции от просмотра ЧМ по телевизору
В Европарламенте обвинили западные СМИ в продажности
Сестра Ким Чен Ына нецензурно обругала критиков
Путин позвонил президенту Бразилии Луле да Силве
Великобритания оценила вероятность участия Белоруссии в конфликте на Украине
Илон Маск начал искать нового главу Twitter
Замглавы российского психоневрологического интерната осудили за взятки на 12 лет
Премьер Косова обвинил Россию в разжигании войны на Балканах
Женщина обнаружила мышь в рождественской елке и попросила о помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.