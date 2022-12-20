В НАСА и «Роскосмосе» допустили утечку на «Союзе» через заводское отверстие

НАСА: утечка на «Союзе МС-22» могла произойти через заводское отверстие

Утечка в системе терморегулирования пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-22» могла произойти по одной из двух причин. Об этом со ссылкой на «Роскосмос» сообщает НАСА.

В американском космическом ведомстве напомнили, что 18 декабря канадским манипулятором Canadarm-2 был проведен осмотр внешней поверхности «Союз МС-22» в районе предполагаемого места утечки, и допустили, что ее источником могло быть заводское отверстие.

«Было замечено небольшое отверстие, и поверхность радиатора вокруг отверстия изменила цвет. "Роскосмос" оценивает изображения, чтобы определить, могло ли это отверстие образоваться из-за обломков микрометеоритов, или это одно из заводских отверстий радиатора», — пишет НАСА.

Утечка в системе терморегулирования на «Союз МС-22» была зафиксирована 15 декабря.