Раскрыты сроки возвращения аварийного «Союза МС-22» на Землю

«Роскосмос»: аварийный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в конце марта

Аварийный пилотируемый корабль «Союз МС-22», в настоящее время пристыкованный к российскому сегменту Международной космической станции (МКС), вернется на Землю в конце марта. Сроки возвращения корабля на Землю в эфире телеканала «Россия 24» раскрыл генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев, передает ТАСС

«В беспилотном режиме, что мы собираемся реализовать в конце марта, мы можем рассчитывать на успех возвращения этого "Союза"», — сказал специалист «Роскосмоса».

Соловьев добавил, что возвращение «Союз МС-22» с экипажем невозможно, поскольку люди являются активными источниками тепла.

11 февраля «Роскосмос» сообщил, что пристыкованный к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-21» разгерметизирован.

13 февраля «Роскосмос» впервые показал повреждение внешней обшивки пилотируемого космического корабля «Союз МС-22».

Утечка в системе терморегулирования корабля была зафиксирована 15 декабря.