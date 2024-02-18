Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:50, 18 февраля 2024Мир

Неизвестные попытались захватить контроль связи израильского лайнера над Сомали

Kan: неизвестные пытались перехватить контроль связи лайнера Израиля над Сомали

Фото: Unsplash.com

Неизвестные попытались перехватить контроль связи израильского лайнера над Сомали в зоне, вероятно, контролируемой хуситами. Об этом сообщила радиостанция Kan, передает ТАСС.

Самолет компании El Al следовал с острова Пхукет в Таиланде в аэропорт Бен-Гурион. На борту находились 250 пассажиров и члены экипажа.

Злоумышленники намеревались увести его с маршрута. Пилоты получили по системе связи инструкции, которые отличались от пути следования. Они не подчинились указаниями, переключились на альтернативные средства связи и сверились с другими авиадиспетчерами.

Как отмечает портал Walla!, за последнюю неделю произошло как минимум два подобных инцидента с израильскими самолетами, выполняющими рейсы в Таиланд.

В компании El Al сообщили, что местное управление гражданской авиации Сомали проинформировало международных перевозчиков о возможных сбоях связи в этом районе. Пилоты были предупреждены о подобной проблеме и получили указания использовать альтернативные средства связи.

Ранее, 6 февраля, йеменские хуситы из повстанческой шиитской группировки «Ансар Аллах» атаковали британское и американское торговые суда в Красном море.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Раде призвали вернуть ядерное оружие Украине

      Пашинян отказался считать Армению союзницей России по вопросу Украины

      Американские военные впервые нашли подводный беспилотник у хуситов

      Каллас высказалась о требованиях РФ по замороженным на Западе активам

      Неизвестные попытались захватить контроль связи израильского лайнера над Сомали

      В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

      На Украине отметили неспособность Европы помогать Киеву в достаточном объеме

      В США заявили о росте недоверия военных к новому главкому ВСУ

      Американский аналитик заявил о провале ВСУ

      Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской БМП при бегстве из Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше