Неизвестные попытались захватить контроль связи израильского лайнера над Сомали

Kan: неизвестные пытались перехватить контроль связи лайнера Израиля над Сомали

Неизвестные попытались перехватить контроль связи израильского лайнера над Сомали в зоне, вероятно, контролируемой хуситами. Об этом сообщила радиостанция Kan, передает ТАСС.

Самолет компании El Al следовал с острова Пхукет в Таиланде в аэропорт Бен-Гурион. На борту находились 250 пассажиров и члены экипажа.

Злоумышленники намеревались увести его с маршрута. Пилоты получили по системе связи инструкции, которые отличались от пути следования. Они не подчинились указаниями, переключились на альтернативные средства связи и сверились с другими авиадиспетчерами.

Как отмечает портал Walla!, за последнюю неделю произошло как минимум два подобных инцидента с израильскими самолетами, выполняющими рейсы в Таиланд.

В компании El Al сообщили, что местное управление гражданской авиации Сомали проинформировало международных перевозчиков о возможных сбоях связи в этом районе. Пилоты были предупреждены о подобной проблеме и получили указания использовать альтернативные средства связи.

Ранее, 6 февраля, йеменские хуситы из повстанческой шиитской группировки «Ансар Аллах» атаковали британское и американское торговые суда в Красном море.