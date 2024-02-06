Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:21, 6 февраля 2024Мир

Хуситы атаковали британское и американское суда

Представитель хуситов Яхья Сариа: «Ансар Аллах» атаковало суда США и Британии

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы из повстанческой шиитской группировки «Ансар Аллах» атаковали британское и американское торговые суда в Красном море. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

«ВМС ВС Йемена провели две военные операции противокорабельными ракетами в Красном море, первая была нацелена на американское судно Nasia Star, а другая — на британский корабль Morning Tide, удалось поразить цели прямым попаданием», — написал он.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании сообщило, что «Ансар Аллах» атаковало торговое судно в 105 километрах к западу от йеменского порта Ходейда. По данным ведомства, серьезных повреждений у корабля и пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестовича заочно арестовали в Москве. Против него возбуждены дела в России, Белоруссии и на Украине

      На Украине введут услугу онлайн-браков

      В петербургском отеле электрику расплющило голову лифтом

      Несколько десятков полицейских ушли в отставку в российском городе

      В сети назвали способ вычислить 30-летних по одному аксессуару

      Автомобилистам посоветовали запастись решетками для раковины

      На Украине продлили военное положение

      Запад обвинили в попытках переложить ответственность за провал ВСУ на Зеленского

      Хуситы атаковали британское и американское суда

      Россия оказалась одной из самых спокойных для полетов на самолете стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше