Хуситы атаковали британское и американское суда

Представитель хуситов Яхья Сариа: «Ансар Аллах» атаковало суда США и Британии

Йеменские хуситы из повстанческой шиитской группировки «Ансар Аллах» атаковали британское и американское торговые суда в Красном море. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

«ВМС ВС Йемена провели две военные операции противокорабельными ракетами в Красном море, первая была нацелена на американское судно Nasia Star, а другая — на британский корабль Morning Tide, удалось поразить цели прямым попаданием», — написал он.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании сообщило, что «Ансар Аллах» атаковало торговое судно в 105 километрах к западу от йеменского порта Ходейда. По данным ведомства, серьезных повреждений у корабля и пострадавших нет.