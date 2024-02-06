Хуситы атаковали торговое судно близ берегов Йемена

ВМС Великобритании: хуситы атаковали судно к западу от йеменского порта Ходейда

Представители шиитского движения «Ансар Аллах» атаковали торговое судно в 105 километрах к западу от йеменского порта Ходейда, серьезных повреждений у корабля и пострадавших нет. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании в соцсети X.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 57 морских милях к западу от Ходейды, Йемен. Корабль и экипаж продолжают следовать ранее обозначенному курсу», — говорится в сообщении.

Ранее Центральное командование американских ВС (CENTCOM) заявило, что США нанесли новый удар по Йемену, целью стали надводные дроны хуситов. Как отмечается, удары нанесены по «двум безэкипажным надводным аппаратам хуситов, начиненным взрывчаткой» в подконтрольных хуситам районах Йемена, «представлявшим непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе».