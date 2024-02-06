CENTCOM: США нанесли новый удар по объектам хуситов в Йемене

США нанесли новый удар по Йемену, целью стали надводные дроны хуситов. Об этом сообщило Центральное командование американских ВС (CENTCOM) в соцсети X.

Как отмечается, удары нанесены по «двум безэкипажным надводным аппаратам хуситов, начиненными взрывчаткой» в подконтрольных хуситам районах Йемена, и «представлявшим непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе».

Ранее движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о новом ударе США и Великобритании по территории Йемена. Уточняется, что атака произошла в районе Эль-Катиб, расположенном в провинции Ходейда.

Страны Запада интенсифицировали авианалеты на территории Йемена, которые находятся под контролем ополченцев-хуситов. В частности, за прошедшие сутки военно-воздушные силы США и Британии нанесли 15 ударов по объектам «Ансар Аллах» на западе и северо-западе Йемена.