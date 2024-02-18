Переехавших в Шри-Ланку россиян призвали вернуться на родину

Посольство России призвало проживающих в Шри-Ланке россиян вернуться на родину

Посольство России в Коломбо призвало россиян, переехавших жить в Шри-Ланку, вернуться на родину. Информация опубликована в Telegram-канале диппредставительства.

Сотрудники посольства напомнили постоянно проживающим в этой стране россиянам об инциденте с тремя отечественными туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, когда гражданки России обвинили персонал отеля в непристойном поведении и домогательствах, а затем произошла драка.

16 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что сотрудник отеля на Шри-Ланке забрался в номер к спящим россиянкам, разделся и занялся онанизмом в их постели.