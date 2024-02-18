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12:58, 18 февраля 2024Россия

Песков рассказал о ходе операции по взятию Авдеевки

Песков: силам ВС РФ понадобилось несколько часов для начала зачистки Авдеевки

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

После завершения операции по взятию Авдеевки соединениям Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) понадобилось несколько часов для того, чтобы начать операцию по полной зачистке населенного пункта от разрозненных групп украинских военных. О ходе операции рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что сообщения о повальном отступлении украинской армии уже появились утром 17 февраля. «В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций. Потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами», — рассказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин заслушал первые доклады о взятии Авдеевки утром 17 февраля. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов докладывали главе государства о ходе операции трижды. О полном взятии города под контроль Путину доложили после обеда.

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      Марина Совина
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