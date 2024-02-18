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19:23, 18 февраля 2024Культура

Певица Дубцова рассказала о тяжелом аутоиммунном заболевании

Певица Дубцова рассказала о тяжелом аутоиммунном заболевании щитовидной железы

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская певица Ирина Дубцова призналась, что была на грани из-за тяжелого аутоиммунного заболевания. Подробности об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала FAMETIME TV.

Артистка сообщила, что серьезные проблемы со здоровьем у нее начались из-за стресса после тяжелого расставания. На протяжении нескольких дней у звезды не сбивалась температура выше 38 градусов и болело горло. Помимо этого, Дубцову постоянно трясло — как позже выяснилось, из-за тахикардии. В один из дней певица почувствовала особенно сильное недомогание и попала в реанимацию, где врачи выявили у нее аутоиммунное заболевание щитовидной железы.

«После съемок в пять утра я начала кричать маме, когда поняла, что не могу сходить в туалет и голову поднять с подушки от бессилия абсолютного. Анализы, которые пришли на тот момент, когда меня скорая помощь привезла в больницу, они были просто за гранью. Сказали, что у меня воспаление щитовидной железы. Решался вопрос об удалении или лечении. Я просто начинаю плакать», — поделилась воспоминанием Дубцова. Певица добавила, что сейчас она принимает гормональные препараты, вызывающие повышение веса, и «сидит на пороховой бочке» в ожидании того, когда на нервной почве подобный приступ произойдет вновь.

Ранее в этот же день стало известно, что певец Андрей Губин, приостановивший гастрольную деятельность из-за неврологического заболевания, решил вернуться на сцену.

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      Полина Кислицына
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