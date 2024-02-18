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07:52, 18 февраля 2024Культура

Подруга Пугачевой объяснила затворничество и молчание певицы

Подруга Пугачевой Аксенова: певица не говорит о себе из-за усталости от внимания
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Любимая портниха и подруга певицы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова в беседе с «Московским комсомольцем» объяснила затворничество и молчание исполнительницы.

По ее словам, Пугачева ничего не говорит о себе, поскольку «устала от пристального внимания» и всегда хотела спокойствия. «Это надоедает. Кому понравится, когда из тебя душу тянут. Она, тем более, никогда не любила шумихи вокруг себя», — пояснила Аксенова.

Она считает, что в конечном итоге Пугачева все-таки вернется в Россию, так как не сможет жить вдали от своей родины.

Ранее подруга Аллы Пугачевой, народная артистка России Екатерина Шаврина выразила сомнения в том, что Пугачева навсегда переехала в Израиль.

В декабре Следственный комитет (СК) России по итогам проверки не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) по статье о фейках против Российской армии.

Пугачева и Галкин перебрались в Израиль в прошлом году после начала специальной военной операции (СВО).

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      Марина Совина
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