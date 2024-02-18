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18:25, 18 февраля 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии прокомментировала решение о ее розыске в России

Премьер Эстонии Каллас заявила, что не боится решения МВД России о ее розыске

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, объявленная в розыск решением МВД России за снос советских памятников в стране, заявила, что не боится последствий подобного решения со стороны российских властей. Об этом сообщает Reuters.

«Этот [шаг] призван запугать меня и заставить воздержаться от решений, которые я бы в противном случае приняла. Но это сценарий России. В нем нет ничего удивительного, и мы не боимся», — прокомментировала политик, предположив, что ее розыск связан со слухами о ее скором назначении на пост главы дипломатии ЕС, приуроченного к отставке ныне занимающего эту должность Жозепа Борреля.

13 февраля МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, а также госсекретаря республики Таймара Петеркопа.

На действия российских властей ранее отреагировала сама Каллас. По ее словам, Москва просто хочет запугать Эстонию.

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      Алевтина Запольская
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