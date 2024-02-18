Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:27, 18 февраля 2024Силовые структуры

Приехавшего к проститутке россиянина избили и ограбили мужчины в масках

В Екатеринбурге неизвестные избили и ограбили мужчину, приехавшего к проститутке

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге избили и ограбили мужчину, который приехал к проститутке. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на потерпевшего.

По словам мужчины,16 февраля он решил воспользоваться интимными услугами и в одном из мессенджеров нашел подходящий вариант. Девушка запросила четыре тысячи рублей и указала адрес приема клиентов. Следующим вечером мужчина приехал на место, однако там его ждали двое неизвестных в масках. Они стали наносить потерпевшему удары и требовать перевести 30 тысяч рублей.

После этого мужчину заперли в подвале, однако ему удалось выбраться. Полиция начала проверку.

Ранее сообщалось, что россиянка избила девятилетнего сына молотком и ударила ножом 87-летнюю мать.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Это вопрос жизни и смерти». Путин объяснил значение ситуации вокруг Украины для России

      Против российского подростка возбудили дело за нападение с ножом на сверстника

      Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз

      Путин заявил о сложной внутриполитической борьбе в Германии

      Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа

      Песков рассказал о ходе операции по взятию Авдеевки

      Филипп Киркоров сделал заявление об известном российском шоу

      Тренер «Аталанты» оценил игру Миранчука

      Назван переломный момент в судьбе Крыма

      Россиянам раскрыли причину тяги к азартным играм и финансовым пирамидам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше