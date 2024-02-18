Прокуратура проверит информацию об избиении подростка в российском регионе

В Махачкале прокуратура начала проверку после видео избиения подростка

В Махачкале начали проверку информации об избиении подростками сверстника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Дагестан.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как группа несовершеннолетних нападает на подростка и наносит ему удары. Указывалось, что избиение произошло в районе школы №27 в Махачкале. Во время проверки будет дана оценка соблюдению закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске возбудили дело против подростка, напавшего с ножом на сверстника.