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19:24, 18 февраля 2024Россия

Прокуратура проверит информацию об избиении подростка в российском регионе

В Махачкале прокуратура начала проверку после видео избиения подростка

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Махачкале начали проверку информации об избиении подростками сверстника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Дагестан.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как группа несовершеннолетних нападает на подростка и наносит ему удары. Указывалось, что избиение произошло в районе школы №27 в Махачкале. Во время проверки будет дана оценка соблюдению закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске возбудили дело против подростка, напавшего с ножом на сверстника.

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      Илона Палей
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