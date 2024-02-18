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13:08, 18 февраля 2024Силовые структуры

Против российского подростка возбудили дело за нападение с ножом на сверстника

В Кисловодске возбудили дело против подростка, напавшего с ножом на сверстника

Фото: Unsplash

В Кисловодске возбудили уголовное дело в отношении воспитанника детского дома, который ранил ножом сверстника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодого человека подозревают в преступлении по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. По данным следствия, вечером 17 февраля между двумя подростками произошел конфликт из-за ревности. В результате один из них достал нож и ударил им другого в грудь. Потерпевшего госпитализировали, он находится в реанимации.

Воспитанника детского дома задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также будет дана оценка действиям администрации и педагогов детского дома.

Ранее сообщалось, что в Орле задержали подростка за поджог релейного шкафа.

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      Илона Палей
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