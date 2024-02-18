Путин назвал крупнейшего получателя европейских денег

Путин: Польша получает больше всех из фондов ЕС, а ФРГ больше всех платит

Польша стала крупнейшим получателем денег из общеевропейских фондов, а главным денежным донором стала ФРГ, которая помогает всем, кто «протягивает к ней руки», в том числе и за оружием. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ВГТРК.

«[Партнеры ФРГ] и протягивают все время руки и за оружием, за деньгами. Как я уже говорил, всем хорошо известно, Польша получает, наверное, больше всех из общеевропейских фондов. А главный плательщик в эти фонды — это Германия», — посетовал президент, рассуждая о нынешней экономической ситуации в Европе и проблемах с транзитом российского газа.

Он также отметил, что Германия могла бы исправить свою экономическую ситуацию, лишь «открыв вентиль» от российского газопровода «Северный поток».

Ранее Путин заявил, что после того, как Европа перестала брать российский газ, самым надежным партнером в сложившейся ситуации оказалась Турция. По его словам, Россия обошлась без экспорта газа в Европу, использовав другие маршруты для сбыта и занявшись собственной газификацией.