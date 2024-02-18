Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:25, 18 февраля 2024Мир

Путин назвал крупнейшего получателя европейских денег

Путин: Польша получает больше всех из фондов ЕС, а ФРГ больше всех платит

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Польша стала крупнейшим получателем денег из общеевропейских фондов, а главным денежным донором стала ФРГ, которая помогает всем, кто «протягивает к ней руки», в том числе и за оружием. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ВГТРК.

«[Партнеры ФРГ] и протягивают все время руки и за оружием, за деньгами. Как я уже говорил, всем хорошо известно, Польша получает, наверное, больше всех из общеевропейских фондов. А главный плательщик в эти фонды — это Германия», — посетовал президент, рассуждая о нынешней экономической ситуации в Европе и проблемах с транзитом российского газа.

Он также отметил, что Германия могла бы исправить свою экономическую ситуацию, лишь «открыв вентиль» от российского газопровода «Северный поток».

Ранее Путин заявил, что после того, как Европа перестала брать российский газ, самым надежным партнером в сложившейся ситуации оказалась Турция. По его словам, Россия обошлась без экспорта газа в Европу, использовав другие маршруты для сбыта и занявшись собственной газификацией.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Нечем было отстреливаться». Российский офицер дважды вызвал на себя огонь «Градов» и спас бойцов из окружения

      Патриарх Кирилл высказался о главном грехе людей во власти

      Названа предварительная причина сбоя в работе Telegram

      Названы сроки поставки истребителей Украине

      Фитнес-эксперт объяснила влияние режима сна на результаты тренировок

      Боррель назвал ключ к победе в конфликте на Украине

      Обвиняемая по делу о фейках педиатр потребовала восстановления на работе

      Франция передаст Украине новейшие дроны-камикадзе

      Два пьяных пассажира поссорились и устроили дебош на борту рейса в Екатеринбург

      Против хозяйки российского тату-салона возбудили дело после жалоб активистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше