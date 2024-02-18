Путин назвал надежного партнера России

Путин: самым надежным партнером в сложившейся ситуации оказалась Турция

Россия никому не отказывала в энергоресурсах и не ограничивает поставки. После того, как Европа перестала брать российский газ, самым надежным партнером в сложившейся ситуации оказалась Турция — об этом президент Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

По словам главы государства, западные страны думали, что Россия развалится, если у нее перестанут покупать газ. Бывшие партнеры полагали, что это произойдет раньше, чем у них начнутся необратимые процессы. Однако в РФ обошлись без экспорта газа в Европу, использовав другие маршруты и занявшись собственной газификацией, назвал причину Путин.

«Когда Европа покупала российский газ, Россия получала больше денег. Однако чем меньше страна зависит от энергетики, тем лучше. Пусть сами решают. Надо им — пусть берут, не надо — мы обойдемся», — отметил он.

Также глава государства сообщил, что для запуска сохранившейся нитки «Северного потока» требуется одна неделя, но процесс останавливает Германия. Все зависит от решения ее представительства, однако запускать сохранившуюся нить оно не хочет.