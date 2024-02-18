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12:32, 18 февраля 2024Россия

Путин заявил о возможности запустить «Северный поток» за одну неделю

Путин: для запуска сохранившейся нитки «Северного потока» нужна неделя
СюжетВзрывы в США:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Для запуска сохранившейся нитки «Северного потока» требуется одна неделя. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Процесс останавливает Германия. По словам Путина, все зависит от решения ее представительства, однако запускать сохранившуюся нить оно не хочет.

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа.

В диверсиях на «Северных потоках» президент России обвинил спецслужбы США.

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      Илона Палей
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