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12:59, 18 февраля 2024Россия

Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа

Путин: Россия обойдется без покупающих российский газ стран ЕС

Фото: banjongseal324SS / Shutterstock / Fotodom

Европейские страны сами могут решать, покупать ли им российский газ, Россия обойдется без них. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Пусть сами решают. Надо им — пусть берут, не надо — мы обойдемся», — прокомментировал президент отказ Европы от газа из России.

Ранее Путин сообщил, что для запуска сохранившейся нитки «Северного потока» требуется одна неделя, но процесс останавливает Германия.

В феврале стало известно, что на Испанию и Бельгию пришлось почти три четверти всех поставок сжиженного природного газа из России в Евросоюз по итогам 2023 года.

В том же месяце сенатор, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков предположил, что Европа не может отказаться от российского газа, а все утверждения европейских политиков об этом являются абсолютной ерундой.

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      Даниил Иринин
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