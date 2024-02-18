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11:28, 18 февраля 2024Россия

Путин объяснил ажиотаж вокруг его интервью Карлсону

Путин: ажиотаж вокруг интервью Карлсону связан с желанием людей узнать правду

Фото: Unsplash

Ажиотаж вокруг интервью Карлсону связан с желанием людей узнать правду — такое объяснение в беседе с журналистом Павлом Зарубиным нашел президент России Владимир Путин. Интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Честно говоря не знаю, точного ответа у меня нет. Но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду», — заявил глава государства.

Интервью Путина и Карлсона было опубликовано в X (бывшая Twitter) ночью 9 февраля. В в первые часы двухчасовое видео набрало десятки миллионов просмотров. Число публикаций с упоминанием Путина превысило 1,3 миллиона, в результате чего российский президент и журналист стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях. В русскоязычных медиа Путина упомянули 211 тысяч раз. Карлсону посвятили более 71 тысячи публикаций. В соцсети X количество публикаций с упоминанием Путина превысило 1,3 миллиона.

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      Вячеслав Агапов
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