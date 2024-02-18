Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
02:04, 18 февраля 2024Экономика

Путин отметил вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России

Путин подчеркнул особый вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил особый вклад «Газпрома» в укрепление технологического суверенитета России. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского главы, на это нацелены партнерские проекты компании с научными коллективами, с предприятиями в энергетическом машиностроении, металлургии строительстве, а также многих других отраслях.

Путин подчеркнул, что темпы и масштабы таких программ «нам вместе предстоит наращивать».

Большую работу «Газпрома» по газификации российских регионов и по переводу на экологичное и эффективное топливо жилых домов, промышленных предприятий и социальных объектов президент отметил особенно.

В текущем году, предварительно, на инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 880 миллиардов рублей, в том числе почти 400 миллиардов получит «Газпром» для строительства в Усть-Луге в Ленинградской области завода по сжижению газа.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Авдеевка перешла под контроль Российской армии. ВСУ бросили мощный оборонительный узел с вооружениями и военной техникой

      Россиянам покажут юбилейный сезон музыкального шоу с Гориллой, Змеем Горынычем и Киркоровым

      Суд в Турции изучит данные со смарт-часов убитой россиянки

      Путин отметил вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России

      В Литве заявили о неэффективности санкций против России

      Стало известно о взрыве в Харьковской области

      Взятие российскими военными Авдеевки назвали ударом по имиджу Украины

      Украинский БПЛА уничтожили над Воронежем

      Украину уличили в использовании стратегии гитлеровской Германии на поле боя

      На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше