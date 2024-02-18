Путин отметил вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России

Путин подчеркнул особый вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России

Президент России Владимир Путин отметил особый вклад «Газпрома» в укрепление технологического суверенитета России. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского главы, на это нацелены партнерские проекты компании с научными коллективами, с предприятиями в энергетическом машиностроении, металлургии строительстве, а также многих других отраслях.

Путин подчеркнул, что темпы и масштабы таких программ «нам вместе предстоит наращивать».

Большую работу «Газпрома» по газификации российских регионов и по переводу на экологичное и эффективное топливо жилых домов, промышленных предприятий и социальных объектов президент отметил особенно.

В текущем году, предварительно, на инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 880 миллиардов рублей, в том числе почти 400 миллиардов получит «Газпром» для строительства в Усть-Луге в Ленинградской области завода по сжижению газа.