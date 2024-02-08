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16:39, 8 февраля 2024Экономика

«Газпром» получит 400 миллиардов рублей из ФНБ

Первый замглавы МЭР Торосов сообщил об инвестициях 880 млрд рублей из ФНБ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В текущем году, предварительно, на инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 880 миллиардов рублей, в том числе почти 400 миллиардов получит «Газпром» для строительства в Усть-Луге в Ленинградской области завода по сжижению газа. Об этом в комментарии РБК рассказал первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Среди других трат на инфраструктурные проекты чиновник назвал выделение двух миллиардов рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры в Краснодарской и Нижегородской агломерациях, проекты развития городских электричек.

Объем инвестиций из ФНБ за прошлый год превышал 1,1 триллиона рублей, на инфраструктуру ушло на 42 процента больше, чем годом ранее — 586 миллиардов. В том числе 306,3 миллиарда были связаны с финансированием проектов, начатых в 2022 году.

Комплекс по переработке и сжижению газа в Усть-Луге совместно реализуют «Газпром» и «РусГазДобыча». Он позволит перерабатывать 45 миллиардов кубометров и производить 13 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ), а также 3,8 миллиона тонн этановой фракции и до 2,4 миллиона тонн сжиженных углеродных газов (СУГ).

Первую линию предполагалось открыть уже в 2024 году, а вторую — в 2025-м. Однако после начала боевых действий на Украине в 2022 году немецкий партнер проекта Linde разорвал сотрудничество и остановил поставку ключевого оборудования. А год назад стало известно, что проблемы возникли из-за необходимости заменить японские турбины Mitsubishi Heavy Industries (MHI), которые компания в 2022 году продавать отказалась.

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      Платон Щукин
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